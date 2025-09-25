NHK林田理沙アナウンサー（35）が25日、都内で行われた10月1日から始まる同局の新インターネットサービス「NHK ONE」の体験会に登壇した。新サービスでは総合テレビ、Eテレ、ラジオ番組の同時配信や、1週間の見逃し、聴き逃し配信、ニュース記事や動画、気象・災害情報、各番組の情報などを提供する。現行アプリのうち「NHKプラス」、「NHK ONEニュース・防災」、「NHK ONE for School」の3アプリは、新たにダウンロードして利用す