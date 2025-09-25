中国電子商取引（EC）最大手のアリババグループが主催する大型テクノロジーイベント「雲栖大会2025」が9月24日、浙江省杭州市で開幕した。「クラウドとAIの一体化・炭素とシリコンの共生」をテーマとする今大会では、大規模言語モデルやエンボディドAIなど3500点以上の製品が500社以上の企業によって一斉に展示され、AI技術の進化と産業への応用が紹介されている。中国新聞網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）