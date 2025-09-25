ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¦¤µ»Ò¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¹õ°æÀèÀ¸¤¬¡ÄNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¡¢¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿?°¦¹ñ¶µ»Õ?¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ººÆÅÐ¾ì¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£25Æü¤Ï¡¢ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤ÎÂè129²ó¤òÊüÁ÷¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤Ï¸Î¶¿¡¦¹âÃÎ¤Î½÷³Ø±¡¤òË¬¤ì¤ë¡£¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤¬ÉÁ¤¤¤¿½÷³Ø±¡¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅÏ¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¾®Àî¤¦¤µ»Ò(»ÖÅÄºÌÎÉ)¤È¡¢¶µ»Õ»þÂå¤Ë¤Î¤Ö¤ò¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤¿¹õ°æ