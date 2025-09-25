アメリカ軍岩国基地所属の空母艦載機FA18スーパーホーネットが25日午後6時前、岩国基地の滑走路にアレスティングフックを使って着陸しました。火花を散らし着陸した機体は現在は滑走路から移動し、滑走路の閉鎖などは行われなかった模様です。空母艦載機部隊は、出港を前に17日からアメリカ軍岩国基地でFCLPを実施していました。着陸したのは第5空母航空団VFA27（ロイヤルメイス）所属のFA18と見られます。