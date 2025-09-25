JR長崎駅が国際的な鉄道デザインを表彰する「ブルネル賞」の優秀賞に選ばれました。 開業から5年、海に開かれた「長崎らしさ」を体現したデザインが評価されました。 新幹線と在来線の駅が並列する形でデザインされ、5年前に開業したJR長崎駅。 「長崎の新たな玄関口」をコンセプトに、“海” や “帆” を連想させる流線形の屋根の形状などに特徴があります。 優れた鉄道デザインを表彰する「ブルネル賞