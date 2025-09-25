関西エアポートは９月２５日、今年８月の関西空港の利用状況を発表。外国人旅客数は１８８万６５２９人を記録し、成田空港を上回りました。関西エアポートによりますと、今年８月の航空旅客数は３１６万６４１１人（前年同期比１３％増で過去最高）、国際線は２５４万６７４７人（同１８％増で過去最高）で、うち外国人は１８８万６５２９人（同１９％増）だったということです。外国人旅客数は成田空港を約２万人上回りまし