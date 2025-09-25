女子プロゴルファーの“キンクミ”こと金田久美子（36）が23日、自身のインスタグラムを更新。「気が合いすぎる大好きな地元の友達」に誕生日を祝ってもらった様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「大量のギャル」金田久美子＆“金髪だらけ”の地元友人たちの集合ショット金田は「ゴルフから離れられる貴重な時間です。笑」とコメントし、誕生日会の様子を複数枚アップ。「#全員36オーバー #年増金髪 #類は友を呼ぶの図