京都の嵯峨野観光鉄道は、トロッコ列車沿線のライトアップ＆イルミネーションを今年も実施する。【写真】秋の京都、幻想的な紅葉『光の幻想列車』と題し演出した沿線では、約1000台の照明に照らされる美しい紅葉、色彩豊かな光によってさらに神秘的な姿を見せる山々、きらめく川面など、まさに「幻想的」な光景を楽しめる。期間中はより多くのお客様にご乗車いただけるよう「臨時列車」を運行する。■実施内容点灯日時 : 202