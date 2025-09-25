デイリースポーツで名物コラム「ヤマヒロのぴかッと金曜日」を毎週金曜日に連載しているフリーの山本浩之アナウンサー（６３）が２５日、大阪市の今宮戎神社で行われた松竹創業１３０周年を記念する舞台「じゃりン子チエ」（大阪松竹座、１１月１５日〜２５日）のヒット祈願に出席した。はるき悦巳氏による同名の原作漫画のシリーズ累計発行部数は３０００万部を超えるベストセラーで、１５年ぶりの舞台化となる。「お好み焼き