9月13日、新潟市内の市道でバイクを無免許運転した疑いで17歳の男が逮捕されました。 道路交通法違反（無免許運転）の疑いで逮捕されたのは、新潟市東区に住む建設業の男(17)です。男は9月13日午後10時ごろ、新潟市東区寺山2丁目の市道でバイクを無免許運転した疑いがもたれています。警察によりますと、警察官が男に職務質問しようとしたところ、男はバイクを残して逃走。現場にいた複数の知人からの聞き取りと防犯カメラで男を