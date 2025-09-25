テロを想定した民間企業と警視庁による合同訓練が行われました。東京・中央区の複合商業施設では25日、「有毒な液体がばらまかれた」などの想定で警視庁のテロ専門部隊や民間の警備員らによる、液体の処理や除染などの訓練が実施されました。警視庁は「テロの脅威を知ってもらいテロを許さない街づくりを推進したい」と呼びかけました。