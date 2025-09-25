北海道警函館中央署は２５日、函館市の恵山（えさん）（６１８メートル）で７月に行方不明となり、ヒグマに襲われた可能性があるとして大規模な捜索が行われた男性ハンター（５２）を銃刀法違反容疑で逮捕した。発表によると、男性ハンターは７月１５日午後５時頃、銃刀法が定めた所有者の保管義務に違反し、恵山の麓の山林に実弾１発が入った猟銃１丁を放置した疑い。容疑を認めている。男性ハンターは同日午前１１時頃、家