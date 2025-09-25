都内の高校生が「1日警察官」となり、交通事故防止を呼びかけました。秋の全国交通安全運動に合わせ、台東区にある高校生3人が「1日警察官」として通勤する人たちに交通事故の防止を呼びかけました。蔵前署の管内では、自転車事故が増加していて、参加した生徒の1人は、「周囲が安全だと思う自転車の運転をしたい」と話していました。