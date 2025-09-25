地震の影響で先送りとなっていた石川県西部緑地公園の再整備計画について、石川県の馳知事は来年度、基本計画の策定に着手する方針を示しました。 25日、石川県議会の予算委員会で取り上げられたのは、金沢市にある石川県西部緑地公園の再整備について。下沢 佳充 県議：「基本構想から次の段階へ進むべきかなと思いますが、知事の所見を伺います」石川県・馳 浩 知事：「来年度、基本構想の次の段階となる基本計画の策定に着手