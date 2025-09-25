2024年、高知県幡多郡黒潮町で車を運転中に男性をはねて死亡させたとして過失運転致死の罪に問われていた元警察官の男の裁判で、高知地裁中村支部は9月25日、禁固2年6か月・執行猶予4年の判決を言い渡しました。過失運転致死の罪に問われていたのは宿毛警察署の元警察官・藤堂克典被告です。起訴状によりますと藤堂被告は2024年2月、黒潮町入野の国道で軽自動車を運転中、ダッシュボードに固定したスマートフォンのゲ&