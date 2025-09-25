◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部国士舘大４―３帝京大２回戦（２５日・スリーボンドスタジアム八王子）国士舘大が帝京大との接戦を制し、カード１勝１敗とした。１点リードの４回２死二塁で代打・高橋樹輝（１年＝明和県央）。「チームが５連敗していて、流れが良くなかったので自分の一打でチームの流れを変えようと打席に入りました」と、粘った８球目をレフト前に運び追加点を奪った。この回さらに１点を追加した