伊藤道場・新宿フェイス大会（１０月１６日）で行われるＡＡＡＷタッグ王座戦の調印式が２５日、大田区の伊藤道場で行われ、王者組「スパーク・ラッシュ」のＳａｒｅｅｅ（２９）＆彩羽匠（３２）が意気込みを語った。「スパーク・ラッシュ」は今回勝利すればＶ３となる。挑戦者の伊藤薫＆渡辺智子はともに全日本女子プロレス（全女）で１９８９年にデビューした大ベテランだ。４人は２０１９年８月のディアナ川崎大会でＷ．Ｗ．