◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部日大３―１東洋大２回戦（２５日・スリーボンドスタジアム八王子）日大がカード連勝で勝ち点をあげた。同点の６回、先頭の青柳颯汰（１年＝池田）が中前安打で出塁すると、１死二塁の好機で西河陸人（２年＝大垣日大）がレフトへ適時三塁打を放ち勝ち越し、続く細田晃誠（３年＝佐野日大）が適時二塁打を放ちリードを広げた。青柳は「後ろに良いバッターがいたので、絶対に自分が勝