ウクライナ国籍の男3人が、原発事故で被災した福島県内の空き家でライブ配信していたとして、邸宅侵入の現行犯で県警に逮捕された。容疑者の男らは、ロシア語で配信しており、不穏な言動も見られた。一体どんな目的で、被災者の気持ちを踏みにじるような行為をしていたのか。放射線測定器を取り出し、部屋や庭で濃度チェック暗い民家の中で、ヘッドライトを頭に着けた男が、大地震の揺れで物が散乱したままの部屋を渡り歩く。もう1