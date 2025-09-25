フィリップ・パレーノ作（声・石田ゆり子）／メンブレン 26日に開幕する現代アートのイベント「岡山芸術交流2025」の作品が25日、お披露目されました。 「岡山芸術交流2025」の開幕を26日に控え、記者会見や内覧会が開かれました。 このイベントは世界11カ国30組のアーティストの作品を、岡山市の19会場を中心に展示するものです。 人の感覚器官を表している作品「SOMU（自律的数学宇宙）」