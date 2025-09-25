高知学芸中学・高校に高知県内では初めてとなる最新のロッカー型自販機が設置されました。こちらが高知市の高知学芸中学・高校に設置された最新のロッカー型自販機です。要冷蔵商品を含めた商品を最大40種類販売することができるもので県内では初めての設置となります。この自販機は、高知学芸中学・高校の放課後自習教室「Gスタ」の休憩スペースに設置されサンドイッチやエクレアなど、7種類の軽食を購入できま