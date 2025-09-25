過去最大規模として大分県の日出生台演習場など全国で行われた日米共同訓練は、25日最終日を迎えました。 9月11日から15日間に渡って全国で行われた陸上自衛隊とアメリカ海兵隊による共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」。 過去最大規模となるおよそ1万9000人が参加し、最終日の25日、熊本市では日米双方の関係者が出席して終了式が行われました。 日米共同訓練 期間中、県内では日出生台演習場などで日