出馬を表明／大久保隆敏さん 2025年11月に投票が行われる香川県観音寺市長選挙に、無所属の新人で観音寺市議会議員の大久保隆敏さん（79）が立候補を表明しました。 （出馬を表明／大久保隆敏さん）「佐伯市長が推し進めている新・道の駅には反対であります」 大久保隆敏さんは観音寺市出身の79歳です。大久保さんは1979年に旧大野原町議に初当選し、2年間議長を務め、現在は観音寺市議会議員を務めています。 大