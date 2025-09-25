話題のグルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のチャンネルで「【松のや】朝からロースかつとおかわり自由のご飯をガッツリ食べ放題満腹モーニング！コスパ最強すぎる朝定食と新メニュー紅生姜タルタルをおかずに無料のご飯を食べすぎた爆食女【大食い】」というタイトルの動画を公開。動画内で山崎さんは、松のやの朝定食と新メニュー「紅生姜タルタル」を朝からがっつり堪能する様子を披露した。 動画