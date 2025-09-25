25日午前10時すぎ、飯田市南信濃の易老渡登山口に通じる林道で、県外に住む34歳の男性がクマに襲われました。警察によりますと、男性は南アルプス光岳からの下山中に、前方からクマに襲われましたが、背負っていたリュックサックで防いだため、けがはありませんでした。クマは体長およそ1メートルの成獣とみられていて、警察は登山者などに注意を呼び掛けています。