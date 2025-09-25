鶴岡市で9月20日、住宅地に出没したクマに対し、市町村長が猟銃の使用を許可する「緊急銃猟」が全国で初めて判断されました。鶴岡市の皆川治市長は25日、当時の対応を踏まえ「『緊急銃猟』の判断は現場の職員に委任することが必要」との考えを示しました。9月20日、鶴岡市のJR鶴岡駅近くの住宅の庭に体長およそ1メートルのクマが出没し、1時間余り居座りました。鶴岡市の皆川治市長は当時、クマが日常の生活圏に侵入し、人へ