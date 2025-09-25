花や緑があふれる美しい街づくりに役立ててもらおうと高知市にチューリップなど花の球根や種が贈られました。9月25日に高知市役所で行われた花の球根や種の寄贈式は高知市が推進する「花とみどりのまちづくり」に役立ててもらおうと県信用農業協同組合連合会が2010年から毎年行っているものです。2025年はチューリップやアイリスなどの球根約9700球とナデシコやヒマワリなどの種、約7000袋が寄贈され、桑名市長に目録