２４日、サミット会場の株洲国際コンベンション・エキシビションセンターを訪れた人たち。（株洲＝新華社記者／陳思汗）【新華社株洲9月25日】中国湖南省株洲市で24〜25日、第4回北斗大規模運用国際サミットが開かれた。ハイレベル基調講演と五つのテーマフォーラム、六つの学術交流イベントなどが行われ、衛星測位システム「北斗」の大規模運用と経済・社会との深い融合を示した。２４日、衛星測位システム「北斗」を活用し