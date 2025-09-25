安田大サーカス・クロちゃんが25日、自身のXを更新。声帯ポリープ切除手術が終了し、退院することを報告した。【写真あり】ちょっとシュッとした？退院を報告したクロちゃんクロちゃんは、整理された病室のベッド、自身の近影とともに「ありがとうございました！退院します！！」と報告。「これから当分声出せない生活になるけど、頑張るしん！」と意気込み、「先生ありがとうございました！！」と感謝を伝えた。クロちゃん