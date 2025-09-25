安青錦（左）が切り返しで豊昇龍を破る＝両国国技館大相撲秋場所12日目（25日・両国国技館）横綱豊昇龍は新小結安青錦の切り返しに屈し、初黒星を喫した。横綱大の里は関脇霧島を一方的に押し出して1敗を守り、両横綱が首位に並んだ。安青錦は9勝3敗、霧島は7敗となった。大関琴桜は平幕隆の勝に押し出されて4敗目。関脇若隆景は阿武剋をはたき込んで6勝6敗とした。両横綱を1差で隆の勝が追い、3敗は安青錦と平幕の正代、竜