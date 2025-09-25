◇男子ゴルフツアーパナソニック・オープン第1日（2025年9月25日大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の河本力（25＝大和証券）は1イーグル、6バーディー、2ボギーの65をマークし、首位と3打差の6位発進を決めた。最終9番パー5、第2打残り230ヤードを4Iで振り抜き、ピン4メートルにつけ、イーグル締め。「（手応えは）めちゃくちゃ良かった。ほぼプラン通りだった」と笑みを浮かべた。