中国オープン1回戦で朱琳と対戦する内島萌夏＝25日、北京（AP＝共同）女子テニスの中国オープンは25日、北京でシングルス1回戦が行われ、内島萌夏（安藤証券）は朱琳（中国）に1―6、3―6で敗れた。（共同）