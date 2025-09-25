JICA（＝国際協力機構）はアフリカ・ホームタウン事業を撤回すると発表しました。【映像】JICA アフリカ・ホームタウン事業撤回を発表「JICAとしてはこのような現状を重く受け止め、今般アフリカホームタウン構想についてはこれを撤回することにいたしました」（JICA 田中朋彦理事長）この事業を巡ってはナイジェリア政府が「特別なビザ」をつくると誤った発表をしたことから、SNS上では「移民の受け入れ促進につながる」との