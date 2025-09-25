大成建設は２５日、海洋土木大手の東洋建設に対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）が成立したと発表した。東洋建設の株式は今後、東京証券取引所プライム市場で上場廃止となる見通しだ。大成建設は８月１２日〜９月２４日にＴＯＢを行った。議決権の６１・８１％に相当する５８３０万５５３２株を約１０２０億円で買い取る。大成建設は今後、前田建設工業が保有する２０・１９％を除いて、残りの全株式を強制的に買い取る「スクイ