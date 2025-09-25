SFTSという言葉をご存知でしょうか。 わずか1センチほどの小さなマダニにかまれて発症する感染症で、県内では2025年、感染者数が過去最多を更新しています。 身近に潜んでいるマダニからどのように身を守れば良いのか取材しました。 SFTS感染者 SFTS、正式名称重症熱性血小板減少症候群は、主にウイルスを保有しているマダニにかまれることで発症します。 6日から2週間の潜伏期間の後に、発熱や食欲不振、嘔吐