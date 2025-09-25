茨城県で、自宅の冷凍庫に長女の遺体を遺棄したとして、75歳の母親が逮捕されました。逮捕された阿見町に住む無職の森恵子容疑者（75）は自宅冷凍庫に長女の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと9月23日、森容疑者が親族に付き添われ「自宅の冷凍庫に娘の死体を保管している」と警察に申告し、自宅を確認したところ冷凍庫の中に正座した状態の長女の遺体が見つかり、事件が発覚しました。長女は1975年生まれだと