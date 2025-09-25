Spotifyは、Premiumプラン加入者に向けて、rekordbox、Serato、djayのデスクトップ用DJソフトウェアから、自分のライブラリやプレイリストを直接呼び出して利用できる機能を追加した。 （関連：Spotify、無料プランを大幅アップデート好きな楽曲を自由に選んで聴けるように） この連携は51の市場で展開され、これまで以上にスピーディかつ簡単に、音楽を実験的にブレンドして盛り上がるセットに仕上げることが