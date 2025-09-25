ジェットスターは、関西国際空港（KIX）から出発する便を対象とした「ワケアリ！復路火・水・木限定1,990円セール」を、9月26日（金）12時より期間限定で販売開始します。このセールは、復路の曜日を平日に限定することで、1,990円という破格の運賃を実現しました。対象となるのは、関西在住者に人気の沖縄（那覇）、札幌（新千歳）、そして東京（成田）の3路線です。販売期間は9月29日（月）までと短いため、秋から冬にかけての旅