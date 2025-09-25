中川翔子が9月24日、自身のInstagramを更新。本人も驚く双子妊娠中の腹囲を公開している。 （関連：【画像】中川翔子、驚愕のお腹「限界超えてるんだけど」） 双子の出産に控える中川は、日々の状況を連日Instagramで報告している。大きくなったお腹をメジャーで測る写真と共に「え、、、、腹囲が115センチなんだけどえwwwwまもなくドラえもんじゃん双子臨月ってこんなことになるんか！また生まれる朝に測っておこ