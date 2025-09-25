来週9月30日（火）24:24〜24:54に、日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイトにて「日テレシナリオライターコンテスト 大賞ドラマ『217円の絵』」を放送（単発ドラマ/TVer・Hulu 放送後配信開始）。2023年、日本テレビは18年ぶりにシナリオコンテストを復活させた。脚本そのものに加え、クリエイター「人」の発掘にも注力すべく、“シナリオライターコンテスト”と名付けて開催。その記念すべき第1回の大賞受賞作品『217円の