日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 15164( 14261) 3月限 101( 1) TOPIX先物 12月限 23815( 23386) 日経225ミニ 10月限9470(9470) 11月限52(5