レギュラーシーズン最終盤を迎えているMLBは、ナ・リーグ西地区首位のドジャースがマジックを1としました。また、ワイルドカード争いは引き続きし烈な争いになっています。西地区首位を走るドジャースはダイヤモンドバックスとの対戦。延長まで持ち込んだ試合は11回にトミー・エドマン選手が勝ち越しのタイムリーを放つと、これが決勝点となりドジャースが勝利しています。一方の西地区2位のパドレスは、ナ・リーグ中地区ですでに