俳優の吉沢亮と横浜流星共演の映画『国宝』(公開中)が、第30回釜山国際映画祭のガラプレゼンテーション部門に出品され、上映が行われた。上映後の舞台挨拶には、吉沢亮、喜黒川想矢、李相日監督が登壇した。映画『国宝』が第30回釜山国際映画祭のガラプレゼンテーション部門で公式上映『国宝』は、2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一氏による同名長編小説の実写化作。歌舞伎界を舞台にした原作は、連載時から大きな話題とな