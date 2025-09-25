大阪12月限 日経225先物45460+40（+0.08％） TOPIX先物3156.5+10.0（+0.31％） 日経225先物（12月限）は前日比40円高の4万5460円で取引を終了。寄り付きは4万5370円とシカゴ日経平均先物清算値（4万5375円）にサヤ寄せする形で、やや売りが先行して始まった。4万5260円まで下げ幅を広げた後は4万5300円～4万5400円辺りで下げ渋りをみせ、前場終盤にかけてレンジを上抜けてプラス圏を回復すると、4万5580