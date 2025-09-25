「兵庫ジュベナイルカップ」（２５日、園田）５番人気のエイシンイワハシルが中団から直線で抜け出してホッカイドウからの転入初戦で重賞初制覇を成し遂げた。１番人気のリーガルタイムが大外を伸びて鼻差まで迫り２着。３着には３番人気のアングレが４角先頭から粘り込んだ。転入初戦のあいさつ代わりに、エイシンイワハシルが兵庫生え抜きの２歳素質馬を一蹴した。「入厩から間がなく、追い切り１本だけの軽い調整。それで