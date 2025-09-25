２３日のＡＢＣテレビ「相席食堂」では、「Ｚ世代相席」が放送された。岡山県赤磐市を探訪する旅人として鈴木福（２１）が出演した。芝生の坂を子供のような笑顔でソリで滑り降りて登場。ノブが「えっ、福！？よかった、ちゃんとＺ世代だ」と正統派のゲストを喜んだ。「Ｚ世代と言うか、芸歴でいうと俺ら同期くらいやろうな」と語ると、大悟が「１回だけ飲んだことあんねんけどな、福くん。２０歳になって、半年前くらいかな