ローソンは9月23日より、カルビーの「ポテトチップスうすしお味」とコラボレーションしたカウンターフーズ3品を、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「からあげクンうすしお味」今年50周年を迎えたローソンがコラボレーションするのは、同じく発売から50周年を迎えた「カルビーポテトチップスうすしお味」。まずは、ローソンのカウンターフーズ人気〓1「からあげクン」がうすしお味になって登場。ポテトチップスのじ