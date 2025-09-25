「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２５日、宮島）高憧四季（２５）＝大阪・１２４期・Ａ１＝が６号艇の３日目８Ｒを３着でクリア。２走１４点条件で、準優勝負駆け圏内に踏みとどまった。「回り足が良くなって、下がっていた伸びも少しいいくらいになりました。明らかにペラ調整の成果」と、舟足の上積みが大きかったことをアピールした。同世代男子の強豪と戦うＧ１に初登場。「みんな速いと思って緊張したけど、だんだ