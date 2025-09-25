いきものがかりの新曲「生きて、燦々」が、CDシングルとして12月10日（水）に発売されることが決定した。10月12日（日）には先行して配信リリースが行われる。「生きて、燦々」はTVアニメ『キングダム』第6シリーズオープニングテーマとして書きおろされた作品。春秋戦国時代の中国を舞台に、それぞれの正義・信念を胸に命がけで戦う人々の群像劇とその壮大で勇敢な世界観に寄り添った楽曲となっている。曲を水野良樹が、編曲を島