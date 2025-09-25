全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田の中華×タイ料理店『タイチャイニーズ天堂（てんどう）』です。唯一無二の美味を追求する“タイチャイニーズ”が5月開店！数々の人気台湾料理店を手掛ける近藤代表の次なる新店のテーマは“タイチャイニーズ”。説明しよう。それは中華にタイのハーブや調味料を取り入れた新ジャンル。例えば「ガパオ麻婆豆腐」は定番のいいと